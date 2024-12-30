Антонио Конте не ожидал, что после половины сезона Наполи будет одним из лидеров чемпионата

Вчера "Наполи" сумела дожать "Венецию", победив ее со счетом 1:0. После поединка тренер "голубых" Антонио Конте похвалил игру Джакомо Распадори, который принес три очка команде, а также отметил, что их позиция в чемпионате является плодом тяжелой работы всех игроков.

"Я рад за гол Джакомо, потому что это парень, который полностью вовлечен в наш проект, он имеет качество, и важно иметь такой ресурс, как он, в команде. Мы уже некоторое время работаем над его возможным выходом в полузащиту, чтобы предоставить команде еще больше технических возможностей и иметь больше решений для поиска конкретики перед воротами. Можно играть сколько угодно, но для победы нужен гол, и мы должны иметь все больше и больше игроков, способных забивать. У нас было столько моментов, пенальти, штанга и постоянное доминирование в матче. В конце концов, я бы даже не удивился, если бы мы пропустили, учитывая то, как проходил матч. Я говорю ребятам, что они молодцы, потому что они знали, как сохранять хладнокровие и спокойствие до конца, чтобы потом одержать заслуженную победу. То, что мы сегодня имеем 41 очко после 18 игр, я тоже не ожидал, и это плод нашей работы, потому что все очки, которые мы имеем, заработаны тяжелым трудом. Это команда, которая растет, и мы гордимся этим. Мы должны продолжать в том же духе, даже если нам немного повезет и не будет травм. На данный момент эта команда приносит мне и нашим болельщикам огромное удовольствие", - заявил Антонио Конте.

Отметим, что следующую игру "Наполи" сыграет 4 января на выезде против "Фиорентины".