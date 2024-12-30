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Антонио Конте не ожидал, что после половины сезона Наполи будет одним из лидеров чемпионата

Италия

Партенопейцы возродились под его руководством

Антонио Конте не ожидал, что после половины сезона Наполи будет одним из лидеров чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Наполи" сумела дожать "Венецию", победив ее со счетом 1:0. После поединка тренер "голубых" Антонио Конте похвалил игру Джакомо Распадори, который принес три очка команде, а также отметил, что их позиция в чемпионате является плодом тяжелой работы всех игроков.

"Я рад за гол Джакомо, потому что это парень, который полностью вовлечен в наш проект, он имеет качество, и важно иметь такой ресурс, как он, в команде. Мы уже некоторое время работаем над его возможным выходом в полузащиту, чтобы предоставить команде еще больше технических возможностей и иметь больше решений для поиска конкретики перед воротами. Можно играть сколько угодно, но для победы нужен гол, и мы должны иметь все больше и больше игроков, способных забивать. У нас было столько моментов, пенальти, штанга и постоянное доминирование в матче. В конце концов, я бы даже не удивился, если бы мы пропустили, учитывая то, как проходил матч. Я говорю ребятам, что они молодцы, потому что они знали, как сохранять хладнокровие и спокойствие до конца, чтобы потом одержать заслуженную победу. То, что мы сегодня имеем 41 очко после 18 игр, я тоже не ожидал, и это плод нашей работы, потому что все очки, которые мы имеем, заработаны тяжелым трудом. Это команда, которая растет, и мы гордимся этим. Мы должны продолжать в том же духе, даже если нам немного повезет и не будет травм. На данный момент эта команда приносит мне и нашим болельщикам огромное удовольствие", - заявил Антонио Конте.

Отметим, что следующую игру "Наполи" сыграет 4 января на выезде против "Фиорентины".

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Антонио Конте Наполи
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Источник:
Наполі
Опубликовал: Александр Гресь
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