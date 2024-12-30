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Мотта после очередной осечки в Серии А: Мы показали хорошую игру, но мы должны уметь находить третий гол

Италия

Над защитой тоже необходимо поработать

Мотта после очередной осечки в Серии А: Мы показали хорошую игру, но мы должны уметь находить третий гол

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ювентус" дома расписал ничью с "Фиорентиной" (2:2), ставшую уже 11-й мировой в Серии А для туринцев. Тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта после игры выразил свое недовольство потерей очков, подчеркнув, что его команда должна забивать больше мячей.

"Мы создавали моменты, показали хорошую игру, но мы должны уметь находить третий гол. Может случиться так, что сопернику удастся забить, и мы не добудем три очка. После первого гола мы снизили свой уровень и это был не лучший момент для этого, мы должны были продолжать. После первого пропущенного гола мы показали реакцию, но мы не можем ждать, чтобы пропустить гол, а затем восстановить свою игру. Мы должны атаковать сбалансировано, управление игрой сегодня должно было привести к тому, чтобы завершить игру третьим голом. Затем мы должны были управлять владением мячом или продолжать прессинговать. Суперкубок? Мы сделаем все возможное, встречаясь с нашим первым соперником с уверенностью, чтобы играть в свою игру. На кону титул, мы должны сыграть очень хорошо против такой сильной команды, как "Милан"", - сказал Тьяго Мотта.

Отметим, что следующий матч "Ювентус" сыграет 3 января в полуфинале Суперкубка Италии против "Милана", который состоится в Саудовской Аравии.

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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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