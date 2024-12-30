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Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера

Италия
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Контракт на два сезона

Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сержиу Консесау возглавил "Милан". Об этом официально сообщила пресс-служба "россонери".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года.

На посту главного тренера "Милана" Консейсау заменил ранее уволенного экс-наставника донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеку.

Свою тренерскую карьеру Консейсау начал в 2012 году. Известность специалист получил за работу в "Порту". У руля "драконов" Сержиу пробыл с 2017 по 2024 годы, и за это время помог родному клубу завоевать 11 трофеев (3 из которых - чемпионат Португалии) на внутренней арене.

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Сержиу Консейсау Милан тренер
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
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