Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера

Сержиу Консесау возглавил "Милан". Об этом официально сообщила пресс-служба "россонери".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года.

На посту главного тренера "Милана" Консейсау заменил ранее уволенного экс-наставника донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеку.

Свою тренерскую карьеру Консейсау начал в 2012 году. Известность специалист получил за работу в "Порту". У руля "драконов" Сержиу пробыл с 2017 по 2024 годы, и за это время помог родному клубу завоевать 11 трофеев (3 из которых - чемпионат Португалии) на внутренней арене.