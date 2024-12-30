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Испанские гранды могут перехватить главную цель Ювентуса в ближайшее трансферное окно

Италия

Футболист хочет немедленно сменить клуб

Испанские гранды могут перехватить главную цель Ювентуса в ближайшее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанские гранды могут перехватить главную трансферную цель туринского "Ювентуса" в ближайшее время.

По информации от журналиста Николо Скиры, мадридский "Реал" и "Барселона" проявили интерес к центральному защитнику "Бенфики" Антониу Силве накануне январского трансферного окна.

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Известно, что 21-летний португалец стремится покинуть клуб. Его действующий контракт с "орлами" рассчитан до июня 2027 года.

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В этом сезоне Антониу Силва принял участие в 13 матчах за "Бенфику" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Бенфика (Лиссабон) Барселона Реал (Мадрид) Антониу Силва
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.12.2024 в 11:47
Якщо Перес захоче, гравець буде в Реалі, а барсотушка тільки вільних агентів може підбирати
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.12.2024 в 11:47
Якщо Перес захоче, гравець буде в Реалі, а барсотушка тільки вільних агентів може підбирати
Ответить
0
0

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