Официально. Милан объявил о расставании с экс-тренером Шахтера

"Милан" сообщил об увольнении Паулу Фонсеки с должности наставника команды.

"Милан" объявляет о том, что Пауло Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера мужской первой команды. Клуб выражает свою благодарность Пауло за его большой профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях", - говорится в заявлении пресс-службы "россонери".

Напомним, Фонсека возглавил "Милан" летом этого года. Под руководством 51-летнего специалиста итальянский клуб набрал 27 очков в Серии А за 17 туров (8-е место) и оказался на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.