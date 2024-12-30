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Официально. Милан объявил о расставании с экс-тренером Шахтера

Италия

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Официально. Милан объявил о расставании с экс-тренером Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" сообщил об увольнении Паулу Фонсеки с должности наставника команды.

"Милан" объявляет о том, что Пауло Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера мужской первой команды. Клуб выражает свою благодарность Пауло за его большой профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях", - говорится в заявлении пресс-службы "россонери".

Напомним, Фонсека возглавил "Милан" летом этого года. Под руководством 51-летнего специалиста итальянский клуб набрал 27 очков в Серии А за 17 туров (8-е место) и оказался на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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Паулу Фонсека Милан тренер
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Александр Бураков
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