Бывший победитель Серии А собирается расторгнуть контракт с Наполи

Марио Руи, выступающий за "Наполи" с 2018 года, еще не сыграл ни одного матча в этом сезоне. Антонио Конте отодвинул 33-летнего игрока на второй план в начале сезона, а сам португалец не смог покинуть неаполитанский клуб этим летом.

Как сообщает Foot Mercato, Марио Руи собирается покинуть "Наполи" этой зимой. Футболист хочет расторгнуть свой контракт, который рассчитан до 2026 года. Ожидается, что левый защитник сделает официальное заявление в ближайшие несколько дней.

Отметим, что в составе "Наполи" Марио Руи выигрывал чемпионат и Кубок Италии.