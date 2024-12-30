Клуб Довбика подготовила первое предложение по приобретению игрока Лас-Пальмаса

Мика Мармоль зарекомендовал себя как эталон оборонительной линии "Лас-Пальмаса" благодаря своему умению читать игру и эффективности в индивидуальных дуэлях. Эти качества не остались незамеченными за пределами Испании.

Как сообщает Fichajes, "Рома" рассматривает его как ключевое подписание для усиления своего состава. Римляне готовят первое предложение на сумму около 7 млн евро для осуществления трансфера 23-летнего центрального защитника. Хотя "Лас-Пальмас" не находится в такой финансовой ситуации, которая бы заставила их продать игрока, интерес клуба такого уровня, как "Рома", трудно игнорировать. Кроме того, футболиста может привлечь возможность выступать в лиге вроде Серии А. Переговоры, однако, могут занять несколько недель, поскольку испанский клуб не захочет отпускать одного из своих ключевых игроков без справедливой компенсации.

Добавим, что в этом сезоне Мика Мармоль провел 14 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.