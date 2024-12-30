  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая

Италия
Обновлено

"Это часть работы" (с)

Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об увольнении Паулу Фонсеки с должности наставника "Милана".

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что увольнение для тренера – это часть его работы. Меня увольняли тысячу раз. Это неправильно, но, к сожалению, такое бывает. Тренер одинок в своей работе, особенно в трудные времена.

Можно обсуждать причины, но в конце концов тренер прекращает тренировки и с ним расстаются. Такое случается, когда ты делаешь эту работу, но обычно, когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая", – сказал Анчелотти в эфире Radio1.

Напомним, Фонсека работал с "Миланом" с лета этого года. На замену специалисту должен прийти экс-тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

По теме
yellow-arrow
Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии
yellow-arrow
Наполи объявил о расторжении контракта с одним из бывших лидеров клуба
yellow-arrow
Соотечественник Фонсеки. Милан представил нового главного тренера
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Паулу Фонсека Милан тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости