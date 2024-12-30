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Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
"Это часть работы" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об
"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что увольнение для тренера – это часть его работы. Меня увольняли тысячу раз. Это неправильно, но, к сожалению, такое бывает. Тренер одинок в своей работе, особенно в трудные времена.
Можно обсуждать причины, но в конце концов тренер прекращает тренировки и с ним расстаются. Такое случается, когда ты делаешь эту работу, но обычно, когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая", – сказал Анчелотти в эфире Radio1.
Напомним, Фонсека работал с "Миланом" с лета этого года. На замену специалисту должен прийти экс-тренер "Порту" Сержиу Консейсау.
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