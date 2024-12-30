Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением об увольнении Паулу Фонсеки с должности наставника "Милана".

"Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что увольнение для тренера – это часть его работы. Меня увольняли тысячу раз. Это неправильно, но, к сожалению, такое бывает. Тренер одинок в своей работе, особенно в трудные времена.

Можно обсуждать причины, но в конце концов тренер прекращает тренировки и с ним расстаются. Такое случается, когда ты делаешь эту работу, но обычно, когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая", – сказал Анчелотти в эфире Radio1.