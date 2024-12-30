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Наполи объявил о расторжении контракта с одним из бывших лидеров клуба

Италия

Официальное заявление от клуба

Наполи объявил о расторжении контракта с одним из бывших лидеров клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте "Наполи" появилось сообщение о том, что итальянский клуб и 33-летний защитник Марио Руй договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Футболист с 30-го декабря 2024 года является свободным агентом и может подписать соглашение с любой другой командой. Главный тренер Антонио Конте не рассчитывал на опытного фулбека, с тех пор как он возглавил "Наполи".

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Марио Руй присоединился к "Наполи" летом 2017 года из "Ромы" на правах аренды, а уже в начале января следующего года "партенопейцы" оформили полноценный трансфер португальца. За это время Марио Руй провел 227 игр в составе неаполитанцев, отметившись 3 голами и 26 ассистами.

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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Андрей Журба
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