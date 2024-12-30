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Фонсека - фанатам Милана: Это было честью для меня

Италия

Португальский специалист проработал в клубе чуть больше полугода

Фонсека - фанатам Милана: Это было честью для меня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Паулу Фонсека, который возглавил "Милан" летом 2024 года, уволен со своего поста.

Специалист поблагодарил болельщиков "россонери" за поддержку и уважение.

"Тренировать "Милан" было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку. Было приятно быть наставником этого клуба. Сегодня я попрощался с командой", - сказал португалец.

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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