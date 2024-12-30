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Фонсека - фанатам Милана: Это было честью для меня
Португальский специалист проработал в клубе чуть больше полугода
Getty Images/Global Images Ukraine
Паулу Фонсека, который возглавил "Милан" летом 2024 года,
Специалист поблагодарил болельщиков "россонери" за поддержку и уважение.
"Тренировать "Милан" было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку. Было приятно быть наставником этого клуба. Сегодня я попрощался с командой", - сказал португалец.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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