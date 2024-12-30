Фонсека - фанатам Милана: Это было честью для меня

Паулу Фонсека, который возглавил "Милан" летом 2024 года, уволен со своего поста.

Специалист поблагодарил болельщиков "россонери" за поддержку и уважение.

"Тренировать "Милан" было честью для меня. Обнимаю всех и благодарю за уважение и поддержку. Было приятно быть наставником этого клуба. Сегодня я попрощался с командой", - сказал португалец.