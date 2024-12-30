  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус отправится в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок Италии без своего капитана. В чем причина?
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус отправится в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок Италии без своего капитана. В чем причина?

Италия

Футболист остался вне заявки команды на турнир

Ювентус отправится в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок Италии без своего капитана. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" отправится в Саудовскую Аравию, где в период со 2-го по 6-е января состоятся матчи за Суперкубок Италии, без своего капитана.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний бразильский фулбек Данило не попал в заявку "Ювентуса" на Суперкубок Италии, потому что он больше не входит в планы клуба.

Читайте такжеЮвентус хочет подписать центрбека у одного из своих главных конкурентов в Серии А

Ожидается, что в ближайшее время защитник покинет команду. Недавно появлялась информация о том, что "Наполи" заинтересован в его подписании в январское трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Данило принял участие в 16 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Фонсека - фанатам Милана: Это было честью для меня
yellow-arrow
Фиорентина нацелилась на бразильского вингера Ботафого
yellow-arrow
Названы два потенциальных кандидата на замену Нойеру в Баварии
Данило Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости