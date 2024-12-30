Ювентус отправится в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок Италии без своего капитана. В чем причина?

Туринский "Ювентус" отправится в Саудовскую Аравию, где в период со 2-го по 6-е января состоятся матчи за Суперкубок Италии, без своего капитана.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний бразильский фулбек Данило не попал в заявку "Ювентуса" на Суперкубок Италии, потому что он больше не входит в планы клуба.

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Ожидается, что в ближайшее время защитник покинет команду. Недавно появлялась информация о том, что "Наполи" заинтересован в его подписании в январское трансферное окно.

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В этом сезоне Данило принял участие в 16 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.