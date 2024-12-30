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Фиорентина нацелилась на бразильского вингера Ботафого
Итальянцы уже направили официальное предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" проявила серьезный интерес к правому вингеру Луису Энрике, который выступает за "Ботафого".
Как сообщает Фабрицио Романо, "Фиорентина" уже направила официальное предложение бразильскому клубу, начав переговоры по трансферу игрока.
У Луиса контракт с "Ботафого" рассчитан до 31 декабря 2028 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера вингера в 22 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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