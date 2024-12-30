Серия А. Комо продолжает взбираться наверх

Серия А. 18-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Лечче" 2:0

Голы: Пас 49, Кутроне 80

Нереализованный пенальти: Пас 31 (К, вратарь)

"Комо" уже побывал в зоне вылета в этом сезоне. Но в последнее время поднимается наверх. Учитывая сегодняшнюю победу, показатели последних пяти туров весьма приличны - две победы, две ничьи и поражение. Причем поражение - 0:2 в гостях от чемпиона "Интера" со вторым пропущенным в добавленное время.

В предыдущем домашнем матче он провел блестящий второй тайм и победил "Рому" двумя голами в добавленное время. На этот раз победил "Лечче" с таким же счетом, но гораздо ранее, без нервотрепки. "Лечче", начавший каденцию Марко Джампаоло с четырех очков в двух матчах, но продолживший тремя поражениями в четырех.

Первый тайм начался с удара Кутроне издали в стойку, но продолжился дуэлью Нико Паса с вратарем Фальконе. Шесть ударов по воротам из восьми командных до перерыва - его. Фальконе однажды отбил плохо, на добивании Кутроне сбил сзади Баширотто. Но пенальти Паса вратарь "Лечче" отбил, оставив ногу в центре.

В начале второго тайма Нико все же своего добился. Получил от Кутроне в полукруге перед штрафной и покатил в угол от стойки. Далее же "Лечче" пытался вернуться, но "Комо" играл гораздо опаснее. Кутроне забил из офсайда, удар Стрефеццы тащили с линии ворот. Фальконе спас от ван дер Бремпта, но Кутроне добил.

"Комо" на 15-ом месте, "Лечче" - на 16-ом.