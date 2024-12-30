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Интер хочет подписать капитана Ромы
Лоренцо Пеллегрини может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" обратил свое внимание на полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.
Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба рассматривает возможность подписать опытного игрока следующим летом.
Контракт Пеллегрини с "Ромой" рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами в 19 поединках на клубном уровне.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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