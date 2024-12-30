Интер хочет подписать капитана Ромы

"Интер" обратил свое внимание на полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба рассматривает возможность подписать опытного игрока следующим летом.

Контракт Пеллегрини с "Ромой" рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами в 19 поединках на клубном уровне.