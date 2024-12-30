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Интер хочет подписать капитана Ромы

Италия

Лоренцо Пеллегрини может сменить клуб

Интер хочет подписать капитана Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" обратил свое внимание на полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает Football Italia, руководство миланского клуба рассматривает возможность подписать опытного игрока следующим летом.

Контракт Пеллегрини с "Ромой" рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами в 19 поединках на клубном уровне.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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