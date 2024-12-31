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Игра за шесть очков. Комо - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча

Италия

Новичок Серии А отрывается от зоны вылета

Игра за шесть очков. Комо - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Комо" обыграл "Лечче" в 18-м туре чемпионата Италии.

Три очка подопечным Сеска Фабрегаса принесли голы Нико Паса и Патрика Кутроне.

Благодаря этой победе "Комо" поднялся на 15-е место в турнирной таблице, а "Лечче" опустился на 17-ю строчку.

Серия А. 18-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Лечче" 2:0

Голы: Пас 49, Кутроне 80

Нереализованный пенальти: Пас 31 (вратарь)

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