Италия
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Игра за шесть очков. Комо - Лечче 2:0. Видео голов и обзор матча
Новичок Серии А отрывается от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" обыграл "Лечче" в 18-м туре чемпионата Италии.
Три очка подопечным Сеска Фабрегаса принесли голы Нико Паса и Патрика Кутроне.
Благодаря этой победе "Комо" поднялся на 15-е место в турнирной таблице, а "Лечче" опустился на 17-ю строчку.
Серия А. 18-й тур
Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" - "Лечче" 2:0
Голы: Пас 49, Кутроне 80
Нереализованный пенальти: Пас 31 (вратарь)
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