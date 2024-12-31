Италия
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Пять голов, одно удаление. Болонья - Верона 2:3. Видеообзор матча
Это было весело
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"Верона" одержала минимальную победу над "Болоньей" в поединке 19-го тура Серии А со счетом 3:2.
Стоит отметить, что с 51-й минуты встречи "красно-синие" находились в меньшинстве после удаления Томмазо Побега.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Болонья" осталась на 7-м месте, "Верона" поднялась на 16-е.
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Эллас Верона" 2:3
Голы: Домингес 20, 58 - Сарр 38, Тенгстедт 45+1, Кастро 88 (автогол)
Удаление: Побега 51 (Б, прямая красная)
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