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Пять голов, одно удаление. Болонья - Верона 2:3. Видеообзор матча

Италия

Это было весело

Пять голов, одно удаление. Болонья - Верона 2:3. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верона" одержала минимальную победу над "Болоньей" в поединке 19-го тура Серии А со счетом 3:2.

Стоит отметить, что с 51-й минуты встречи "красно-синие" находились в меньшинстве после удаления Томмазо Побега.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Болонья" осталась на 7-м месте, "Верона" поднялась на 16-е.

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Эллас Верона" 2:3

Голы: Домингес 20, 58 - Сарр 38, Тенгстедт 45+1, Кастро 88 (автогол)

Удаление: Побега 51 (Б, прямая красная)

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