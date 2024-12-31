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Консейсау - после прихода в Милан: Горжусь тем, что решился на это приключение
Нелегкая работа предстоит
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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о планах на новой должности.
"Я горжусь тем, что решился на это приключение. Эмоции временны, потому что нам нужно работать.
Мы должны иметь горячее сердце и холодную голову, чтобы работать так усердно, как только мы можем, и побеждать в матчах. Это то, чего мы хотим, потому что мы представляем великий клуб на мировом уровне, и мы должны быть достойны этого великого клуба.
У нас не так много времени, но это совершенно не оправдание. Используя то время, что у меня есть, я должен работать так усердно, как могу, чтобы игроки понимали, что им нужно делать самим, а затем, чтобы они были сильной командой в каждой игре", - сказал португалец.
Напомним, вчера Консейсау заменил у руля "россонери" Паулу Фонсеку.
Сейчас "Милан" занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А и 12-е - в Лиге чемпионов.
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