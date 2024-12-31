Когда аутсайдеры побеждают в два раза чаще, чем лидеры. Итоги 18-го тура Серии А

Прогноз Антонио Конте о рассасывании Топ-8 турнирной таблицы Серии А к концу первого круга продолжает сбываться. Уже сейчас, за тур до его окончания, можно сказать, что сбылся. Уже говорят о тройке лидеров и об остальных. Остальные, причем вплоть до 12-го места, в 18-ом туре не победили. Не победил и один из тройки - "Аталанта". Хотя она все же удержалась на первом месте.

"Интер" и "Наполи"

Изменение состоит в том, что теперь "Аталанта" на первом месте лишь по набранным очкам. По потерянным первый уже "Интер", причем единолично. Он справился с выездом в Кальяри так же, как справился с выездом в Эмполи 30-го октября. Унылый первый тайм и 0:0, затем 3:0 во втором тайме без каких-то сверхусилий. Причем, в отличие от того раза, без удаления в составе соперника.

"Интер" выработал свои козырные, наиболее сильные минуты в матче. Речь о первых 15-ти минутах второго тайма. За это время в нынешнем сезоне в лиге он забил уже 12 мячей, не пропустив ни одного.

В актив в этом матче чемпион должен записать сам результат - разгромную гостевую победу без пропущенных мячей. А также - умение найти три гола со "стандартов" на ровном месте - удар головой Бастони с острого угла по странной дуге, удар в упор Лаутаро Мартинеса, пенальти. Первый гол Лаутаро с третьего ноября. Два ассиста всегда великолепного Николо Бареллы в гостях у родной команды.

Симоне Индзаги отмечал сопротивление соперника, проигравшего в последние недели "Аталанте" и "Фиорентине" лишь со счетом 0:1, хвалил своих игроков за командную игру и терпение, заявлял, что команда активно тренирует стандартные положения

"Нерадзурри" продлили серию побед в гостях в лиге до шести, а серию разгромных побед в гостях в лиге - до четырех. 3:0, 5:0, 6:0, 3:0. Серию побед в гостях в лиге без пропущенных мячей они продлили до пяти, чего не достигали с сезона 1966/67.

"Наполи" также играл против команды из зоны вылета. И, в отличие от "Интера" - дома. Хотя "Венеция" подошла к матчу после трех без поражений, в том числе 2:2 в гостях у "Ювентуса", когда "Юве" спасся от поражения в добавленное время. Неаполитанцам удалось превзойти этот результат, и установить его немного раньше - на 79-ой минуте. Хотя и они испытывали проблемы.

4:25 по ударам по воротам, 2:8 по ударам в створ, 33:67 по владению мячом не мешали "Венеции" удерживать 0:0. Она даже отбила пенальти. Да и вообще, лучшим сейвом в матче скорее был сейв вратаря "Наполи" Алекса Мерета, чем Филипа Станковича. Понадобился выход на замену вроде бы уходящего в январе форварда Распадори вместо опорника Ангиссы и первый гол Джакомо с апреля.

В восьми последних матчах лиги "Наполи" лишь однажды победил с разницей более одного мяча. В целом в сезоне в лиге добыл уже пять побед со счетом 1:0, в том числе три - в последних шести матчах лиги. Тем не менее, и они дают три очка.

Антонио Конте говорил об ощущениях "проклятой" игры, заколдованных ворот соперника, сообщил, что не удивился бы, если бы его команда проиграла такой матч. И очень доволен ее положением на данный момент. Заявляет, что никто не верил, что способна набрать 41 очко после 18-ти туров.

"Лацио" - "Аталанта"

Рекордная серия побед в истории "Аталанты" когда-то должна была завершиться. Завершилась на 11-ти. Могла ведь и ранее. Победы над "Миланом" и "Эмполи" были вырваны на 86-87 минутах, то есть бергамцы ныне явно не в лучшей игровой форме. По-прежнему в отличной физической, поскольку и сейчас забили важный гол на 88-ой, благодаря ему сведя матч к ничьей.

В первом тайме они провалились. По ударам по воротам на 45-ой минуте проигрывали со счетом 2:8. Но второй выиграли по ударам со счетом 10:3, плотно прижали "Лацио" к его воротам и гол абсолютно заслужили. Они даже были ближе к победе, чем римляне.

"Лацио" в предыдущем домашнем матче лиги влетел "Интеру" со счетом 0:6, после этого дожал "Лечче" лишь на 87-ой минуте, играя весь второй тайм в численном большинстве. Марко Барони признавался, что команде, да и ему самому, нужен отдых. На Рождество удалось отдохнуть, и команда выдала отличный первый тайм. Но второй провалила, в итоге не удержав победу.

Она может оправдаться травмами, из-за которых не хватало качественных замен. Барони упомянул об этом. Огромный контраст с "Аталантой", которой замена принесла гол и/или ассист в девятом из десяти последних матчей во всех турнирах. Марко Брешианини хватило лишь четырех минут на поле для гола.

Джан Пьеро Гасперини признал проблемы в первом тайме и очень рад возрождению во втором, в чем видит демонстрацию ментальной силы команды, заявил, что, если бы "Аталанта" реализовала более ранние моменты, вполне могла бы и выиграть матч. В целом говорил о хорошей игре обеих команд. Барони также признал разные таймы и в целом гордится игрой своей команды, совсем не разочарован.

"Ювентус" - "Фиорентина"

Серия побед "Фиорентины" в лиге, рекордная для нее с 1960-го года, завершилась на восьми. Началась другая, серия поражений. Которая чуть не дошла до трех. В гостях против "Ювентуса", где она всегда чувствует комплекс неполноценности, где проиграла десять из 11-ти предыдущих матчей, выиграв, лишь когда играла в численном большинстве с 18-ой минуте. Но в итоге удалось спастись.

Гол на 87-ой минуте, принесший ничью - признак характера флорентийцев, весьма вдохновляющее для них событие, тем более - на таком выезде и после таких последних результатов. Тем более - что в этом матче они отыгрались дважды. А для туринцев такие события крайне удручают в ментальном плане. Тем более, что повторяются. Третий 2:2 дома подряд, во втором подряд поздний пропущенный.

Им даже не помог неожиданный ресурс. Кефрен Тюрам забил свой первый мяч за клуб, и сразу же второй. Впрочем, проблема туринцев ныне не в атаке. Ведь забили два мяча в четвертом матче лиги подряд. Проблема, что пропустили два мяча в трех из этих четырех.

"Бьянконери" вообще слишком много пропускают после 82-ой минуты. "Венеция", "Кальяри", "Фиорентина", "Лечче". Они потеряли свою знаменитую способность герметично удерживать результат. Да и потеряли способность побеждать. До сих пор без поражений в лиге, но с 11-ю ничьими в 18-ти турах. В последних шести - с пятью ничьими. Дома в лиге с семью ничьими в десяти матчах.

Раффаэле Палладино ожидаемо был очень доволен реакцией "Фиорентины" на пропущенные, ее возвращением, желанием игроков вернуться. "Удар Соттила на 87-ой минуте мы будто нанесли все вместе". А Тьяго Мотта ожидаемо сожалел из-за того, что его команда не добила соперника, когда могла, когда создавала. При этом признавая, что и много позволяла ему.

"Милан" - "Рома"

Третий Топ-матч тура и не казался Топ-матчем, учитывая состояние команд. Хотя ведь давал шанс обеим начать догонять потерявших очки конкурентов. Но обе этим не воспользовались. Играя живо, ярко, немало создавая, борясь, пытаясь забить. Но не бросая все силы на победу, пропуская много в обороне. Типичные качели, в которых на победу никто не наиграл.

Для Паулу Фонсеки потеря очков в третьем матче Серии А из последних четырех, пятом из последних семи, четвертом из последних пяти домашних означала увольнение. А игроков болельщики проводили свистом. Матч же Фонсека успел подытожить до увольнения, говоря об открытой игре и преимуществе своей команды, ее агрессии и креативе. Считал, что она заслужила победу.

"Рома" уже вдоволь наигралась в увольнения тренеров. Да и для нее этот матч был позитивом. Хотя и стал 16-ым гостевым во всех турнирах и 12-ым гостевым в лиге подряд без побед, уж точно выглядел прогрессом по сравнению с предыдущими на выезде. Особенно с позором в Комо в предыдущем. Клаудио Раньери и говорил о веселой яркой равной игре, а результат назвал справедливым.

"Болонья"

Не воспользовалась шансом и "Болонья". А ведь казалась в форме. После шести побед в восьми матчах лиги. Не побеждала она "Ювентус", когда потеряла победу в добавленное время, а также "Лацио", когда долго играла вдесятером из-за удаления Томмазо Побеги. Против "Вероны" два этих провала объединились в одном матче - удаление Побеги и пропущенный в концовке.

Выдать блестящие 37 первых минут с 10:2 по ударам по воротам, но забить лишь однажды, быстро пропустить два гола на ровном месте, привезти удаление за удар локтем, после него рассердиться, сравнять счет, но затем успокоиться, играть вдесятером, но к 88-ой минуте матча выполнить лишь одну замену, давить в концовке, но пропустить с автогола - полный лузерский набор.

Винченцо Итальяно не мог понять, как его команда упустила матч, который постоянно был в ее руках. Хвалил команду за доминирование, давление даже вдесятером, но ожидаемо говорил о наивности. Говорил об отсутствии претензий в тактическом плане, но о жутких технических ошибках, вроде подарка Лукуми сопернику на 38-ой минуте.

Серия "Болоньи" из 11-ти домашних матчей лиги без поражений прервана. Еще и таким диким путем и против аутсайдера.

Другие

Команды из второй десятки Серии А добыли в туре в два раза больше побед, чем команды из первой. Такое редко увидишь. Такое произошло в 18-ом туре. Разумеется, большей частью из-за очных матчей. Как раз "Верона" не играла очный. Она чуть не стала лузером тура, не реализовывая численное большинство, но в итоге реализовала его. Победив со счетом 3:2 во втором гостевом матче подряд.

В очных матчах победили "Комо", "Дженоа" и "Парма". Для первого это продолжение успешных домашних выступлений после 2:0 над "Ромой". Его победа над "Лечче" не менее заслуженна. Не помешал и нереализованный пенальти. Нико Пас реабилитировался за него голом и вообще играл отлично, пробив семь раз по воротам.

"Дженоа" в хорошей форме на всех полях. Она прервала серию из шести матчей без поражений поражением от "Наполи", но плотным, в борьбе. А в Эмполи вернулась к победам. Здесь также состоялся нереализованный пенальти, и он как раз помешал "Эмполи" хотя бы избежать третьего поражения подряд. Никола Леали, вновь лучший вратарь тура, помешал.

В Парме также был назначен пенальти. Но он был реализован. Хозяевами. Здесь "Монца" победила сама себя практически как "Болонья". Начала матч серией моментов, но не забила, привезла пенальти и удаление, вдесятером сумела сравнять счет, но пропустила на 97-ой минуте и проиграла. Дебют Сальваторе Боккетти вышел с тем же счетом, что и три последних матча Алессандро Несты - 1:2.

"Удинезе" и "Торино" также могли воспользоваться потерями очков грандов. Но эти команды известны как не умеющие пользоваться возможностями. Причем удинцы могли оформить вторую победу подряд. Они вели дома со счетом 2:0, даже забил Туре, который до этого за два последних месяца был заметен разве что двумя красными карточками и автоголом. Но все равно не победили.

Лучший игрок тура - Нико Пас ("Комо"). Сам победил "Лечче"

Прорыв тура - "Эллас Верона". Драматичная победа

Разочарование тура - "Болонья". Драматичное поражение

Лучший вратарь тура - Никола Леали ("Дженоа"). Семь сейвов, в том числе пенальти

Лучший тренер тура - Сеск Фабрегас ("Комо"). Команда завелась, хотя бы дома

1 "Аталанта" 18 13 2 3 43-20 41 2 "Наполи" 18 13 2 3 27-12 41 3 "Интер" 17 12 4 1 45-15 40 4 "Лацио" 18 11 2 5 33-25 35 5 "Фиорентина" 17 9 5 3 31-15 32 6 "Ювентус" 18 7 11 0 30-15 32 7 "Болонья" 17 7 7 3 25-21 28 8 "Милан" 17 7 6 4 26-17 27 9 "Удинезе" 18 7 3 8 23-28 24 10 Рома 18 5 5 8 24-24 20 11 "Торино" 18 5 5 8 19-24 20 12 "Эмполи" 18 4 7 7 17-21 19 13 "Дженоа" 18 4 7 7 16-27 19 14 "Парма" 18 4 6 8 25-34 18 15 Комо 18 4 6 8 20-30 18 16 Верона 18 6 0 12 24-42 18 17 Лечче 18 4 4 10 11-31 16 18 "Кальяри" 18 3 5 10 16-31 14 19 Венеция 18 3 4 11 17-31 13 20 Монца 18 1 7 10 16-25 10

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