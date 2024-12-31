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Середняк чемпионата Мексики арендовал вингера Лацио

Италия
Середняк чемпионата Мексики арендовал вингера Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Лацио" Диего Гонсалес перешел в "Атлас".

Соглашение между 21-летним парагвайцем и мексиканским клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Также в нем присутствует пункт о возможном выкупе.

Гонсалес пополнил состав "Лацио" с 2023 года, но с тех пор не провел ни одного матча за первую команду римлян.

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