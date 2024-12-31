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Середняк чемпионата Мексики арендовал вингера Лацио
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Вингер "Лацио" Диего Гонсалес перешел в "Атлас".
Соглашение между 21-летним парагвайцем и мексиканским клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Также в нем присутствует пункт о возможном выкупе.
Гонсалес пополнил состав "Лацио" с 2023 года, но с тех пор не провел ни одного матча за первую команду римлян.
¡Un nuevo elemento se suma a las Filas Rojinegras de cara al CL25! ????????????⚫️— Atlas FC (@AtlasFC) December 30, 2024
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