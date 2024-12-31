Игрок Милана насчет Суперкубка Италии: Мы хотим выиграть наш первый титул в сезоне

После того как "Милан" потерял очки с "Ромой", "россонери" уволили Паулу Фонсеку и назначили на его место Сержиу Консейсау. Защитник Малик Тиау считает, что несмотря на неубедительные результаты в исполнении их команды, им удастся завоевать трофеи в этом сезоне.

"Прежде всего, в программе есть Суперкубок Италии, который пройдет в Саудовской Аравии. Мы хотим выиграть там наш первый титул в сезоне. Мы должны убедиться, что вернемся на места в Лиге чемпионов как можно скорее. Сейчас я просто стараюсь оставаться здоровым и продолжать играть стабильно. Я также надеюсь, что мы будем играть более стабильно как команда", - заявил Малик Тиау в интервью Sky Sport.

Отметим, что следующую игру "Милан" проведет 3 января против "Ювентуса" в полуфинале Суперкубка Италии. Победитель этой пары в финале встретится победителем противостояния "Интер" - "Аталанта".