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Игрок Милана насчет Суперкубка Италии: Мы хотим выиграть наш первый титул в сезоне

Италия

Посмотрим, удастся ли им это сделать

Игрок Милана насчет Суперкубка Италии: Мы хотим выиграть наш первый титул в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того как "Милан" потерял очки с "Ромой", "россонери" уволили Паулу Фонсеку и назначили на его место Сержиу Консейсау. Защитник Малик Тиау считает, что несмотря на неубедительные результаты в исполнении их команды, им удастся завоевать трофеи в этом сезоне.

"Прежде всего, в программе есть Суперкубок Италии, который пройдет в Саудовской Аравии. Мы хотим выиграть там наш первый титул в сезоне. Мы должны убедиться, что вернемся на места в Лиге чемпионов как можно скорее. Сейчас я просто стараюсь оставаться здоровым и продолжать играть стабильно. Я также надеюсь, что мы будем играть более стабильно как команда", - заявил Малик Тиау в интервью Sky Sport.

Отметим, что следующую игру "Милан" проведет 3 января против "Ювентуса" в полуфинале Суперкубка Италии. Победитель этой пары в финале встретится победителем противостояния "Интер" - "Аталанта".

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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