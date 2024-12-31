Рома интересуется защитником Фрайбурга

"Рома" проявляет интерес к правому защитнику "Фрайбурга" Килиану Сидия. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 22-летний француз привлек внимание спортивного директора "Ромы" Флорана Гисольфи еще во время его работы в "Ницце".

Добавим, что Килиан в текущем сезоне за немецкую команду сыграл 8 матчей.