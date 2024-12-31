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Рома интересуется защитником Фрайбурга

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Килиан Сидия может перейти в Серию А

Рома интересуется защитником Фрайбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" проявляет интерес к правому защитнику "Фрайбурга" Килиану Сидия. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 22-летний француз привлек внимание спортивного директора "Ромы" Флорана Гисольфи еще во время его работы в "Ницце".

Добавим, что Килиан в текущем сезоне за немецкую команду сыграл 8 матчей.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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