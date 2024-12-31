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Рома интересуется защитником Фрайбурга
Килиан Сидия может перейти в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" проявляет интерес к правому защитнику "Фрайбурга" Килиану Сидия. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 22-летний француз привлек внимание спортивного директора "Ромы" Флорана Гисольфи еще во время его работы в "Ницце".
Добавим, что Килиан в текущем сезоне за немецкую команду сыграл 8 матчей.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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