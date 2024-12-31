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Известно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом

Италия

Португальский специалист получит значительную компенсацию

Известно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно, сколько заработает Паулу Фонсека за расторжение контракта с "Миланом".

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 51-летний португалец получит почти 1,8 миллиона евро за досрочное прекращение сотрудничества с "россонери". Фонсека успел проработать в "Милане" полгода.

Также сообщается, что Паулу Фонсека в будущем хотел бы попробовать свои силы в одном из лучших чемпионатов Европы — Английской Премьер-лиге.

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Под руководством Фонсеки "Милан" одержал 12 побед и потерпел 6 поражений в 24 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

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Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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