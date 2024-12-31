  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана

Италия

Мы совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию (с)

Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Златан Ибрагимович, советник "Милана", высказался об увольнении главного тренера команды Паулу Фонсеки.

"Прежде чем приступить к работе с Консейсау, я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал, и за то, каким профессионалом он является.

Максимальное уважение к нему. Он не смог поддерживать стабильность результатов, а когда ты в "Милане", результаты имеют фундаментальное значение.

Мы решили уволить его после матча, и мы совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию. Я прошу прощения у Паулу и болельщиков", - сказал Златан.

Читайте такжеИзвестно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом
По теме
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 заинтересовался хавбеком Ромы
yellow-arrow
Консейсау - о его главной задаче в Милане: Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов
yellow-arrow
Консейсау прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Милана
Златан Ибрагимович Паулу Фонсека Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости