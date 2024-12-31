Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана

Златан Ибрагимович, советник "Милана", высказался об увольнении главного тренера команды Паулу Фонсеки.

"Прежде чем приступить к работе с Консейсау, я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал, и за то, каким профессионалом он является.

Максимальное уважение к нему. Он не смог поддерживать стабильность результатов, а когда ты в "Милане", результаты имеют фундаментальное значение.

Мы решили уволить его после матча, и мы совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию. Я прошу прощения у Паулу и болельщиков", - сказал Златан.