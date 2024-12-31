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Златан Ибрагимович извинился перед Паулу Фонсекой и болельщиками Милана
Мы совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златан Ибрагимович, советник "Милана", высказался об увольнении главного тренера команды Паулу Фонсеки.
"Прежде чем приступить к работе с Консейсау, я хочу поблагодарить Фонсеку за то, что он сделал, и за то, каким профессионалом он является.
Максимальное уважение к нему. Он не смог поддерживать стабильность результатов, а когда ты в "Милане", результаты имеют фундаментальное значение.
Мы решили уволить его после матча, и мы совершили ошибку, отправив его на пресс-конференцию. Я прошу прощения у Паулу и болельщиков", - сказал Златан.
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