Консейсау прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Милана

Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау посетил свою первую пресс-конференцию в качестве менеджера клуба.

"Летом было много слухов о моем следующем месте работы. Все произошло очень быстро, но для меня время предложения от "Милана" не имело особого значения".

"Почему я решил возглавить "Милан"? Потому что у меня есть возможность тренировать одну из лучших команд мира. Я не мог отказаться от такого предложения".