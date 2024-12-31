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Консейсау прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Милана

Италия

Новоиспеченный наставник Милана встретился с журналистами

Консейсау прокомментировал свое назначение на должность главного тренера Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау посетил свою первую пресс-конференцию в качестве менеджера клуба.

"Летом было много слухов о моем следующем месте работы. Все произошло очень быстро, но для меня время предложения от "Милана" не имело особого значения".

"Почему я решил возглавить "Милан"? Потому что у меня есть возможность тренировать одну из лучших команд мира. Я не мог отказаться от такого предложения".

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Напомним, что предыдущим местом работы 50-летнего португальского специалиста был "Порту", у руля которого Сержиу Консейсау провел 368 игр в период с 2017 до 2024 года.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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