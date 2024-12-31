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Консейсау - о его главной задаче в Милане: Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Италия

Наставник россонери назвал главную цель его команды на вторую половину сезона

Консейсау - о его главной задаче в Милане: Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау рассказал о своих методах работы с командой и раскрыл главную цель клуба на этот сезон.

"Я довольно прямолинейный человек. Я знаю, что всегда есть игроки, которые будут чувствовать себя счастливее, чем другие, но это часть моей работы. Я хочу, чтобы мы могли коммуницировать между собой без проблем, а главное — это то, чтобы игроки выкладывались на полную во время тренировок".

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"Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но впереди у нас очень много работы. Я уверен в команде. Сейчас мы должны сосредоточиться на Суперкубке Италии, где мы будем бороться за трофей".

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Напомним, что Суперкубок Италии состоится в Саудовской Аравии в период со 2-го по 6-е января. "Милан" встретится с "Ювентусом" 3-го января. Начало игры в 21:00.

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Источник:
AC Milan
Опубликовал: Андрей Журба
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