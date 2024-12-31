Клуб Лиги 1 заинтересовался хавбеком Ромы

Левый полузащитник "Ромы" Никола Залевский может сменить клуб уже в январское трансферное окно.

Как пишет Маттео Моретто. "Марсель" заинтересован в приобретении игрока. Клуб уже направил запрос относительно информации о футболисте.

Добавим, что контракт Никола с "Ромой" истекает летом 2025 года, и если клуб не продаст его сейчас, то рискует потерять игрока бесплатно.