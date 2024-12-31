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Клуб Лиги 1 заинтересовался хавбеком Ромы
Об этом сообщает Маттео Моретто
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый полузащитник "Ромы" Никола Залевский может сменить клуб уже в январское трансферное окно.
Как пишет Маттео Моретто. "Марсель" заинтересован в приобретении игрока. Клуб уже направил запрос относительно информации о футболисте.
Добавим, что контракт Никола с "Ромой" истекает летом 2025 года, и если клуб не продаст его сейчас, то рискует потерять игрока бесплатно.
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Источник:Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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