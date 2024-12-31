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Конкурент Довбика в Роме может покинуть клуб в ближайшее время
Футболистом интересуется другая итальянская команда
Фото: ilRomanista.eu
Конкурент Артема Довбика в "Роме" может покинуть клуб в ближайшее время.
Согласно информации от авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард "Ромы" Элдор Шомуродов близок к тому, чтобы покинуть команду уже в январское трансферное окно.
Сообщается, что "Эмполи" собирается подписать 29-летнего узбекского нападающего из-за травмы своего основного центрфорварда Пьетро Пеллегри.
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В этом сезоне Шомуродов забил два гола и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за "Рому" во всех турнирах.
Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается всего в 4 миллиона евро.
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