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Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото

Италия

Похоже, что он пока единственный, кто это сделал

Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой.

Полузащитник "Милана" опубликовал сторис в Instagram, в которой поставил своё фото с Фонсекой и написал:

"Спасибо Вам, тренер, за ваше доверие и руководство", - написал Фофана.

Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото - изображение 1

Один из журналистов заявил, что футболисты не попрощались с бывшим тренером из-за напряжённых отношений с португальским специалистом.

Напомним, что Паулу Фонсеку "Милан" уволил после матча с "Ромой" (1:1). Тренер заявил о своём увольнении журналистам Sky Italia.

Утром 30 декабря итальянский клуб объявил об отставке тренера официально.

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Паулу Фонсека Юссуф Фофана
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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