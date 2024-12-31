Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото

Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой.

Полузащитник "Милана" опубликовал сторис в Instagram, в которой поставил своё фото с Фонсекой и написал:

"Спасибо Вам, тренер, за ваше доверие и руководство", - написал Фофана.

Один из журналистов заявил, что футболисты не попрощались с бывшим тренером из-за напряжённых отношений с португальским специалистом.

Напомним, что Паулу Фонсеку "Милан" уволил после матча с "Ромой" (1:1). Тренер заявил о своём увольнении журналистам Sky Italia.

Утром 30 декабря итальянский клуб объявил об отставке тренера официально.