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Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото
Похоже, что он пока единственный, кто это сделал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой.
Полузащитник "Милана" опубликовал сторис в Instagram, в которой поставил своё фото с Фонсекой и написал:
"Спасибо Вам, тренер, за ваше доверие и руководство", - написал Фофана.
Один из журналистов заявил, что футболисты не попрощались с бывшим тренером из-за напряжённых отношений с португальским специалистом.
Напомним, что Паулу Фонсеку "Милан" уволил после матча с "Ромой" (1:1). Тренер заявил о своём увольнении журналистам Sky Italia.
Утром 30 декабря итальянский клуб объявил об отставке тренера официально.
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