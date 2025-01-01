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Правнук Муссолини забил дебютный гол на профессиональном уровне. Болельщики праздновали в стиле прадеда

Италия

Абсурдное поведение фанатов

Правнук Муссолини забил дебютный гол на профессиональном уровне. Болельщики праздновали в стиле прадеда

Фото - Лаціо

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Защитник "Юве Стабии" Романо Флориани, правнук итальянского диктатора и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, забил гол.

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21-летний футболист в матче Серии Б против "Чезены" (1:0) забил свой первый гол во взрослой карьере. Во время объявления имени Романо фанаты команды показывали нацистское поздравление как празднование.

В этом сезоне Флориани сыграл 20 матчей во всех турнирах. Права на игрока принадлежат "Лацио", к которому он присоединился еще в феврале 2021 года. Его мать – племянница знаменитой актрисы Софи Лорен.

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Источник:
Спорт NV, Diario AS
Опубликовал: Александр Симченко
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