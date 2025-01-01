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Правнук Муссолини забил дебютный гол на профессиональном уровне. Болельщики праздновали в стиле прадеда
Абсурдное поведение фанатов
Фото - Лаціо
Защитник "Юве Стабии" Романо Флориани, правнук итальянского диктатора и лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, забил гол.
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21-летний футболист в матче Серии Б против "Чезены" (1:0) забил свой первый гол во взрослой карьере. Во время объявления имени Романо фанаты команды показывали нацистское поздравление как празднование.
В этом сезоне Флориани сыграл 20 матчей во всех турнирах. Права на игрока принадлежат "Лацио", к которому он присоединился еще в феврале 2021 года. Его мать – племянница знаменитой актрисы Софи Лорен.
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