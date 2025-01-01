Ювентус проявляет интерес к атакующему игроку ПСЖ

"Ювентус" этой зимой будет очень активным на трансферном рынке, поскольку главным приоритетом для них считается укрепление обороны. Также руководство туринцев во главе с Кристиано Джунтоли настроено усилить свою атакующую линию.

Как сообщает Foot Mercato, "старая синьора" заинтересована в услугах Марко Асенсио из "ПСЖ". Испанец оказался в списке тех игроков, которые являются нежелательными для тренера команды Луиса Энрике, поэтому 28-летний вингер готов рассмотреть другие варианты продолжения своей карьеры. "Ювентус" настроен сделать шаг в первые дни трансферного окна. Арендное соглашение с правом выкупа, о котором будет договариваться с "Пари Сен-Жермен", было бы лучшим вариантом для итальянцев. Кроме того, к игроку также проявляют интерес чемпион Серии А "Интер" и ряд клубов Ла Лиги, поэтому туринцы здесь столкнутся с конкуренцией за его подписание.

Добавим, что в этом сезоне Марко Асенсио провел 15 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.