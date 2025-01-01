  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус проявляет интерес к атакующему игроку ПСЖ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус проявляет интерес к атакующему игроку ПСЖ

Италия

Туринцы столкнутся с конкуренцией за подписание этого футболиста

Ювентус проявляет интерес к атакующему игроку ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" этой зимой будет очень активным на трансферном рынке, поскольку главным приоритетом для них считается укрепление обороны. Также руководство туринцев во главе с Кристиано Джунтоли настроено усилить свою атакующую линию.

Как сообщает Foot Mercato, "старая синьора" заинтересована в услугах Марко Асенсио из "ПСЖ". Испанец оказался в списке тех игроков, которые являются нежелательными для тренера команды Луиса Энрике, поэтому 28-летний вингер готов рассмотреть другие варианты продолжения своей карьеры. "Ювентус" настроен сделать шаг в первые дни трансферного окна. Арендное соглашение с правом выкупа, о котором будет договариваться с "Пари Сен-Жермен", было бы лучшим вариантом для итальянцев. Кроме того, к игроку также проявляют интерес чемпион Серии А "Интер" и ряд клубов Ла Лиги, поэтому туринцы здесь столкнутся с конкуренцией за его подписание.

Добавим, что в этом сезоне Марко Асенсио провел 15 матчей, где отметился 2 голами и 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Правнук Муссолини забил дебютный гол на профессиональном уровне. Болельщики праздновали в стиле прадеда
yellow-arrow
Юссуф Фофана попрощался в соцсетях с бывшим тренером Паулу Фонсекой. Фото
yellow-arrow
Конкурент Довбика в Роме может покинуть клуб в ближайшее время
Ювентус (Турин) Марко Асенсио “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости