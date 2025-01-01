"Нам предстоит не только побороться за трофей, но и...". Гасперини поделился ожиданиями от встречи с Интером

Главный тренер "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини высказался о будущем поединке с "Интером" в полуфинале Суперкубка Италии.

"После такой результативной серии в чемпионате и нахождения на вершине таблицы нам предстоит важная игра, даже если она отличается от тех, что были в Серии А. Это будет матч с другим форматом, и его нужно рассматривать с другой точки зрения.

Прежде всего, мы должны подумать о том, что "Интер" сделал за последние три года. Это самая сильная команда. Последние два матча с ними были самыми сложными, остальные были более сбалансированными, и нам придется быть осторожными, чтобы не пропустить в самом начале, как это тогда случилось и оставаться в игре как можно дольше.

Выезд в Саудовскую Аравию? Мы неожиданно увидели этот гиперсовременный город (Эр-Рияд). Это очень важный турнир, но завтра - полуфинал: для нас также важно вернуться в Серию А - через неделю мы сыграем с "Удинезе", затем - "Ювентусом" и "Наполи". Завтра нам предстоит не только побороться за трофей, но и проверить, насколько конкурентоспособна эта команда, в том числе с точки зрения чемпионства", - цитирует Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.