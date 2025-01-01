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Одноклубник Довбика принял решение относительно своего дальнейшего пребывания в клубе

Италия

Все изменил приход Раньери на тренерскую скамью римлян

Одноклубник Довбика принял решение относительно своего дальнейшего пребывания в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пауло Дибала все чаще фигурирует в СМИ относительно возможной смены клубной прописки игроком. В контракте аргентинца, который истекает в июне 2025 года, мелким шрифтом написано то, о чем уже несколько месяцев говорят в Италии. Если игрок достигнет установленной квоты в 50% матчей, сыгранных за трехлетний период 2021-24 годов, его контракт будет автоматически продлен до 2026 года. Приход Клаудо Раньери позволил плеймейкеру чаще появляться на футбольном поле, и этот фактор повлиял на решение, которое принял футболист.

Как сообщает Николо Скира, Пауло Дибала хотел бы остаться в "Роме" и отклонил несколько выгодных предложений за последние месяцы. Его агент прилетит в Рим в ближайшие дни, чтобы обсудить с "волками" их планы. Кроме того, аргентинец все ближе к тому, чтобы выполнить условия для автоматического продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Пауло Дибала провел 20 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.

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Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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