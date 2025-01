Одноклубник Довбика принял решение относительно своего дальнейшего пребывания в клубе

Пауло Дибала все чаще фигурирует в СМИ относительно возможной смены клубной прописки игроком. В контракте аргентинца, который истекает в июне 2025 года, мелким шрифтом написано то, о чем уже несколько месяцев говорят в Италии. Если игрок достигнет установленной квоты в 50% матчей, сыгранных за трехлетний период 2021-24 годов, его контракт будет автоматически продлен до 2026 года. Приход Клаудо Раньери позволил плеймейкеру чаще появляться на футбольном поле, и этот фактор повлиял на решение, которое принял футболист.

Как сообщает Николо Скира, Пауло Дибала хотел бы остаться в "Роме" и отклонил несколько выгодных предложений за последние месяцы. Его агент прилетит в Рим в ближайшие дни, чтобы обсудить с "волками" их планы. Кроме того, аргентинец все ближе к тому, чтобы выполнить условия для автоматического продления контракта.

