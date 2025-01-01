Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио опережает Наполи в борьбе за подписание молодого воспитанника Эмполи
Игрок в январе может пойти на повышение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Якопо Фаццини будет одним из самых горячих имен в первые дни зимнего трансферного рынка в Италии. Воспитанник "Эмполи" хоть не является стабильным игроком основы своей команды, но несколько клубов Серии А видят в нем большой потенциал и настроены подписать его как можно быстрее.
По информации Sky Sport Italia, "Лацио" и "Наполи" заинтересованы в услугах центрального полузащитника. Римляне уже несколько дней делают на него ставку и ищут договоренности с "Эмполи" по трансферной формуле, которая варьируется от двухлетней аренды с обязательным выкупом за 15 млн евро до непосредственного приобретения за 10 млн плюс бонусы. В последние несколько часов, однако, "Наполи" также проявил определенный интерес. Команда Конте близка к тому, чтобы отдать Фолоруншо в аренду в "Фиорентину" и, таким образом, будет нуждаться в новом полузащитнике. Отношения между неаполитанцами и "Эмполи" в последние годы всегда были очень хорошими, но на данный момент "Лацио" остается впереди в переговорах.
Отметим, что в этом сезоне Якопо Фаццини сыграл 10 матчей и отметился 2 голами.
Популярное сейчас
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Объединение львовян, новый защитник для Динамо, контракт Салаха, возвращение Алабы. Главные новости за 31 декабря
- Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО