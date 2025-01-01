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Лацио опережает Наполи в борьбе за подписание молодого воспитанника Эмполи

Италия

Игрок в январе может пойти на повышение

Лацио опережает Наполи в борьбе за подписание молодого воспитанника Эмполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Якопо Фаццини будет одним из самых горячих имен в первые дни зимнего трансферного рынка в Италии. Воспитанник "Эмполи" хоть не является стабильным игроком основы своей команды, но несколько клубов Серии А видят в нем большой потенциал и настроены подписать его как можно быстрее.

По информации Sky Sport Italia, "Лацио" и "Наполи" заинтересованы в услугах центрального полузащитника. Римляне уже несколько дней делают на него ставку и ищут договоренности с "Эмполи" по трансферной формуле, которая варьируется от двухлетней аренды с обязательным выкупом за 15 млн евро до непосредственного приобретения за 10 млн плюс бонусы. В последние несколько часов, однако, "Наполи" также проявил определенный интерес. Команда Конте близка к тому, чтобы отдать Фолоруншо в аренду в "Фиорентину" и, таким образом, будет нуждаться в новом полузащитнике. Отношения между неаполитанцами и "Эмполи" в последние годы всегда были очень хорошими, но на данный момент "Лацио" остается впереди в переговорах.

Отметим, что в этом сезоне Якопо Фаццини сыграл 10 матчей и отметился 2 голами.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Гресь
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