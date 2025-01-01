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Один из новичков Серии А близок к подписанию нападающего испанского Бетиса

Италия

Его хочет видеть в команде тренер

Один из новичков Серии А близок к подписанию нападающего испанского Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из новичков Серии А близок к подписанию нападающего испанского "Бетиса".

По информации Фабрицио Романо, "Комо" близок к сделке по подписанию Ассана Диао. Трансфер составит более 11 млн евро.

Тренер итальянской команды Сеск Фабрегас сыграл решающую роль, поговорив с игроком. Трансфер на завершающей стадии.

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В этом сезоне Ассан Диао сыграл 19 матчей за "Реал Бетис", в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.

TransferMarkt оценивает нападающего молодёжной сборной Испании в 9 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что Деле Алли тренируется с итальянским клубом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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