У Фиорентины возникли трудности в переговорах по подписанию вингера Ботафого

"Фиорентина" столкнулась с некоторыми трудностями в попытках приобрести правого вингера Луиса Энрике, выступающего за "Ботафого".

Как пишет Фабрицио Романо, первое предложение "фиалок" было отклонено. "Ботафого" оценивает своего игрока в более чем 30 миллионов евро.

"Фиорентина" не собирается отказываться от приобретения талантливого бразильца. Луис Энрике остается главной целью трансферной кампании "фиалок". Однако, договориться со всеми заинтересованными сторонами будет непросто.

Добавим, что у Луиса контракт с "Ботафого" рассчитан до 31 декабря 2028 года.