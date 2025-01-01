  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. У Фиорентины возникли трудности в переговорах по подписанию вингера Ботафого
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Фиорентины возникли трудности в переговорах по подписанию вингера Ботафого

Италия

Бразильский клуб хочет получить больше денег за своего футболиста

У Фиорентины возникли трудности в переговорах по подписанию вингера Ботафого

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" столкнулась с некоторыми трудностями в попытках приобрести правого вингера Луиса Энрике, выступающего за "Ботафого".

Как пишет Фабрицио Романо, первое предложение "фиалок" было отклонено. "Ботафого" оценивает своего игрока в более чем 30 миллионов евро.

"Фиорентина" не собирается отказываться от приобретения талантливого бразильца. Луис Энрике остается главной целью трансферной кампании "фиалок". Однако, договориться со всеми заинтересованными сторонами будет непросто.

Добавим, что у Луиса контракт с "Ботафого" рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Читайте такжеЛиверпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
По теме
yellow-arrow
Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби. Что известно о состоянии украинца?
yellow-arrow
Ливерпуль открыт к продаже своего ключевого форварда
yellow-arrow
Один из новичков Серии А близок к подписанию нападающего испанского Бетиса
Ботафого (Рио-де-Жанейро) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости