Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Ювентуса подтвердил, что капитан команды покинет команду в январе
Мы ищем лучшее решение для обеих сторон (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли подтвердил, что клуб активно работает над продажей центрального защитника Данило в январское трансферное окно.
"Мы работаем над тем, чтобы продать нашего игрока в этом месяце, это наш план. Мы ищем лучшее решение для "Ювентуса" и для Данило", - сказал Джунтоли.
Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.
Читайте такжеЮвентус проявляет интерес к атакующему игроку ПСЖ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо интересуется еще одним игроком Руха - Источник
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Известно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000