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Директор Ювентуса подтвердил, что капитан команды покинет команду в январе

Италия

Мы ищем лучшее решение для обеих сторон (с)

Директор Ювентуса подтвердил, что капитан команды покинет команду в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли подтвердил, что клуб активно работает над продажей центрального защитника Данило в январское трансферное окно.

"Мы работаем над тем, чтобы продать нашего игрока в этом месяце, это наш план. Мы ищем лучшее решение для "Ювентуса" и для Данило", - сказал Джунтоли.

Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.

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Данило Ювентус (Турин) Кристиано Джунтоли
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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