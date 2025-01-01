Директор Ювентуса подтвердил, что капитан команды покинет команду в январе

Директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли подтвердил, что клуб активно работает над продажей центрального защитника Данило в январское трансферное окно.

"Мы работаем над тем, чтобы продать нашего игрока в этом месяце, это наш план. Мы ищем лучшее решение для "Ювентуса" и для Данило", - сказал Джунтоли.

Центрбек присоединился к "Ювентусу" в 2019 году из "Манчестер Сити" за 37 млн евро.

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