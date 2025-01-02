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Симоне Индзаги считает, что Интеру будет сложнее выиграть Суперкубок Италии по сравнению с прошлым годом
Сегодня их будет ждать очень сложный соперник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинале Суперкубка Италии встретятся между собой чемпион Серии А "Интер" и лидер чемпионата "Аталанта". На предматчевой пресс-конференции тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги отметил, что его команде будет противостоять очень сложный соперник, который находится сейчас в прекрасной форме.
"Очевидно, что цели на 2025 год такие же, как и тогда, когда я пришел три с половиной года назад. "Интер" - великий клуб, и мы должны стремиться к вершине, выиграть как можно больше матчей и титулов, начиная с предстоящего Суперкубка. Это будет труднее, чем в прошлом году, но мы постараемся сделать все возможное. Две команды, которые прошли невероятный путь, сыграют между собой. Самый большой успех "Аталанты", кроме Лиги Европы, заключается в том, что она уже никого не удивляет, достигая блестящих результатов в чемпионате и Лиге чемпионов: это будет тяжелая игра для нас, как всегда, "Интеру" придется продемонстрировать хорошую игру против команды, которая хорошо играет и достигает результатов. Мы хотим хорошо выступить, чтобы попасть в финал, но мы знаем, что есть еще три команды с такой же целью, и будут трудности с первой игры против "Аталанты", которая на данный момент является лидером лиги", - заявил Симоне Индзаги.
Отметим, что матч "Интер" - "Аталанта" состоится 2 января в 21:00 в саудовском Эр-Рияде.
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