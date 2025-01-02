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Интер - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии

Италия
Обновлено

Интер - Аталанта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" - "Ювентус" - более статусная вывеска в историческом плане. Но именно первый полуфинал розыгрыша Суперкубка Италии кажется центральным, учитывая нынешнее состояние команд. "Интер" и "Аталанта" в отличной форме, выдают мощные серии во внутреннеитальянских турнирах, находятся на высоких местах в Серии А. Матч между ними может получиться замечательным.

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Суперкубок Италии. Полуфинал

2 января. 21:00. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Аталанта"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол Первый

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Трансляція матчу Інтер - Аталанта
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