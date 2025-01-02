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Торино продлило контракт с талантливым полузащитником команды

Италия

Переезд игрока в АПЛ пока переносится

Торино продлило контракт с талантливым полузащитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Самуэле Риччи давно связывали с такими клубами как "Манчестер Сити" и "Арсенал", которые заинтересованы усилить опорную зону в своих командах. Теперь им будет гораздо сложнее переманить 23-летнего игрока в Англию.

"Торино" продлило контракт с талантливым полузащитником "быков". Теперь новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

Отметим, что в этом сезоне Самуэле Риччи провел 20 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Торино Самуэле Риччи
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Источник:
Торіно
Опубликовал: Александр Гресь
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