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"Мне его жаль". Индзаги высказался в поддержку экс-тренера Шахтера
Дань уважения визави
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал увольнение Паулу Фонсеки с должности главного тренера "Милана".
"К сожалению, мы, тренеры, часто подвергаемся критике. Мне жаль Фонсеку, так как он очень хороший специалист и отличный человек. Хотя у него не было большой стабильности в чемпионате, он показал хорошие матчи в Лиге чемпионов и в Кубке Италии.
Что касается Консейсау, то он уже играл со мной, и мне будет приятно встретиться с ним и бросить ему вызов, как это уже случалось в прошлом", - цитирует Индзаги TUTTOmercatoWEB.
С 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял "Шахтер". В конце 2024-го года 51-летнего специалиста у руля "Милана" заменил Сержиу Консейсау.
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