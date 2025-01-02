"Мне его жаль". Индзаги высказался в поддержку экс-тренера Шахтера

Наставник "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал увольнение Паулу Фонсеки с должности главного тренера "Милана".

"К сожалению, мы, тренеры, часто подвергаемся критике. Мне жаль Фонсеку, так как он очень хороший специалист и отличный человек. Хотя у него не было большой стабильности в чемпионате, он показал хорошие матчи в Лиге чемпионов и в Кубке Италии.

Что касается Консейсау, то он уже играл со мной, и мне будет приятно встретиться с ним и бросить ему вызов, как это уже случалось в прошлом", - цитирует Индзаги TUTTOmercatoWEB.