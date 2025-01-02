Спортивный директор "Ювентуса" рассказал об ожиданиях матча с "Миланом" в Суперкубке Италии.

По словам Кристиану Джунтоли, матч против "Ювентуса" будет большой мотивацией для "Милана", ведь они сменили тренера

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"Когда вы меняете тренеров, это всегда большая мотивация. Это станет дополнительной причиной для того, чтобы обратить внимание. Это будет отличное противостояние. Пусть победит лучшая команда", - сказал Джунтоли.

Спортивный директор сказал, что каждый трофей — это цель для "Ювентуса" и команда сделает всё, чтобы победить.

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Матч Суперкубка Италии "Ювентус – Милан" состоится 3 января в 21:00 по киевскому времени.