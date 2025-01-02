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Спортивный директор Ювентуса рассказал об ожиданиях матча с Миланом в Суперкубке Италии
Это будет отличное противостояние
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ювентуса" рассказал об ожиданиях матча с "Миланом" в Суперкубке Италии.
По словам Кристиану Джунтоли, матч против "Ювентуса" будет большой мотивацией для "Милана", ведь они сменили тренера
"Когда вы меняете тренеров, это всегда большая мотивация. Это станет дополнительной причиной для того, чтобы обратить внимание. Это будет отличное противостояние. Пусть победит лучшая команда", - сказал Джунтоли.
Спортивный директор сказал, что каждый трофей — это цель для "Ювентуса" и команда сделает всё, чтобы победить.
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Матч Суперкубка Италии "Ювентус – Милан" состоится 3 января в 21:00 по киевскому времени.
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