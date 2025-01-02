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Игрок Интера об интересе со стороны саудовских клубов: Я не очень слежу за этим футболом
Сейчас он сосредоточен на выступлениях за действующих чемпионов Серии А
SempreInter
Генриха Мхитаряна уже неоднократно связывают с представителями Саудовской Про-лиги, однако игрок по-прежнему остается в "Интере". Накануне полуфинального матча за Суперкубок Италии, который состоится в Эр-Рияде, 35-летнего полузащитника вновь спросили о возможности переезда в клуб с Ближнего Востока.
"Я ожидаю успешного 2025 года для себя и для "Интера". Возможен ли переезд в Саудовскую Аравию? Я не очень слежу за этим футболом. Здесь, в Аравии, играет много моих бывших товарищей по команде и друзей. Что касается будущего, то у меня контракт с "Интером" [до 2025 года - Прим.ред.], и мы увидим, что произойдет в конце сезона. Но я счастлив играть в "Интере"", - цитирует слова армянского полузащитника Sky Sport Italia.
Отметим, что в этом сезоне Генрих Мхитарян провел 22 матча, где отметился голом и 4 ассистами.
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