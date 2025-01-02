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Тренер Ювентуса - о матче против Милана: Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать

Италия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Ювентуса - о матче против Милана: Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тьяго Мотта, главный тренер "Ювентуса", высказался накануне матча против "Милана" в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

"Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать против великолепной команды, которая привыкла к важным соревнованиям. Самое важное то, кто мы, а не кто они.

Смена тренера "Милана", безусловно, принесет что-то новое, но у них уже был отличный менеджер, которого я уважаю. Мы готовы ко всему, и это самое главное.

В футболе все имеет значение, начиная с мелких деталей. Как я уже говорил ранее, мы должны оставаться сосредоточенными и решительно настроенными быть лучшей версией себя, улучшать то, что не сработало, и строить на том, что мы сделали хорошо".

Добавим, что матч "Ювентус" - "Милан" стартует 3 января в 21:00 по Киеву.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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