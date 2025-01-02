Тренер Ювентуса - о матче против Милана: Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать

Тьяго Мотта, главный тренер "Ювентуса", высказался накануне матча против "Милана" в рамках полуфинала Суперкубка Италии.

"Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать против великолепной команды, которая привыкла к важным соревнованиям. Самое важное то, кто мы, а не кто они.

Смена тренера "Милана", безусловно, принесет что-то новое, но у них уже был отличный менеджер, которого я уважаю. Мы готовы ко всему, и это самое главное.

В футболе все имеет значение, начиная с мелких деталей. Как я уже говорил ранее, мы должны оставаться сосредоточенными и решительно настроенными быть лучшей версией себя, улучшать то, что не сработало, и строить на том, что мы сделали хорошо".