Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ювентуса - о матче против Милана: Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тьяго Мотта, главный тренер "Ювентуса", высказался накануне матча против "Милана" в рамках полуфинала Суперкубка Италии.
"Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать против великолепной команды, которая привыкла к важным соревнованиям. Самое важное то, кто мы, а не кто они.
Смена тренера "Милана", безусловно, принесет что-то новое, но у них уже был отличный менеджер, которого я уважаю. Мы готовы ко всему, и это самое главное.
В футболе все имеет значение, начиная с мелких деталей. Как я уже говорил ранее, мы должны оставаться сосредоточенными и решительно настроенными быть лучшей версией себя, улучшать то, что не сработало, и строить на том, что мы сделали хорошо".
Добавим, что матч "Ювентус" - "Милан" стартует 3 января в 21:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Эксперт объяснил, почему Рух и Карпаты решили объединиться
- Известно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО