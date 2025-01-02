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Капитан Ювентуса - о матче за Суперкубок против Милана: Мы здесь ради того, чтобы добыть трофей

Италия

Ни слова о любви к бывшему клубу

Капитан Ювентуса - о матче за Суперкубок против Милана: Мы здесь ради того, чтобы добыть трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан туринского "Ювентуса" Мануэль Локателли дал комментарий накануне матча за Суперкубок Италии против "Милана", своей бывшей команды.

"Мы знаем, что "Милан" — это сильная команда, но перед матчем мы думаем о собственной игре, о том, что мы должны выкладываться на полную. Этот матч не может закончиться вничью, поэтому мы должны его выиграть, потому что мы хотим поднять трофей над головой".

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"Мне всегда комфортно играть на той позиции, где я нужен тренеру команды. Я очень горжусь тем, что я ношу капитанскую повязку — это честь для меня, это то, что я даже не могу описать словами".

Напомним, что полуфинальный матч Суперкубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" состоится завтра, 3-го января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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В этом сезоне Мануэль Локателли провел 23 матча в составе "бьянконери" во всех турнирах, в которых он восемь раз выходил на поле в роли капитана команды. Ему также удалось отличиться двумя голевыми передачами за клуб.

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Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Милан Мануэль Локателли
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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