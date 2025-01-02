Консейсау: Слова мало что значат. В таких больших клубах, как Милана, важны результаты

Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Суперкубка Италии, где команда сыграет против "Ювентуса".

"Я нашел команду, которая скромна, стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно, по моему мнению, это основа для качественной работы.

У нас еще есть две тренировки до матча, и мы стремимся четко понимать, что мы хотим сделать. Мы должны легко понять, что важно для игры, чтобы попытаться победить, что является для нас фундаментальным.

Слова мало что значат; в таких больших клубах, как этот, важны результаты, и это то, к чему мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня", - сказал специалист.