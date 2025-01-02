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Консейсау: Слова мало что значат. В таких больших клубах, как Милана, важны результаты
Специалист высказался о полуфинале Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Суперкубка Италии, где команда сыграет против "Ювентуса".
"Я нашел команду, которая скромна, стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно, по моему мнению, это основа для качественной работы.
У нас еще есть две тренировки до матча, и мы стремимся четко понимать, что мы хотим сделать. Мы должны легко понять, что важно для игры, чтобы попытаться победить, что является для нас фундаментальным.
Слова мало что значат; в таких больших клубах, как этот, важны результаты, и это то, к чему мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня", - сказал специалист.
Напомним, что "Милан" встретится с "Ювентусом" 3-го января. Начало игры в 21:00 по Киеву.
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