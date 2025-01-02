  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Консейсау: Слова мало что значат. В таких больших клубах, как Милана, важны результаты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Консейсау: Слова мало что значат. В таких больших клубах, как Милана, важны результаты

Италия

Специалист высказался о полуфинале Суперкубка Италии

Консейсау: Слова мало что значат. В таких больших клубах, как Милана, важны результаты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау выступил на пресс-конференции накануне полуфинала Суперкубка Италии, где команда сыграет против "Ювентуса".

"Я нашел команду, которая скромна, стремится учиться и хочет понять, чего требует тренер. Это очень важно, по моему мнению, это основа для качественной работы.

У нас еще есть две тренировки до матча, и мы стремимся четко понимать, что мы хотим сделать. Мы должны легко понять, что важно для игры, чтобы попытаться победить, что является для нас фундаментальным.

Слова мало что значат; в таких больших клубах, как этот, важны результаты, и это то, к чему мы будем стремиться, начиная с завтрашнего дня", - сказал специалист.

Напомним, что "Милан" встретится с "Ювентусом" 3-го января. Начало игры в 21:00 по Киеву.

Читайте такжеКапитан Ювентуса - о матче за Суперкубок против Милана: Мы здесь ради того, чтобы добыть трофей
По теме
yellow-arrow
Летний новичок Аталанты может покинуть команду в зимнее трансферное окно
yellow-arrow
Капитан Ювентуса - о матче за Суперкубок против Милана: Мы здесь ради того, чтобы добыть трофей
yellow-arrow
Тренер Ювентуса - о матче против Милана: Мы точно будем готовы, потому что знаем, что нам нужно делать
Сержиу Консейсау Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости