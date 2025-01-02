Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Летний новичок Аталанты может покинуть команду в зимнее трансферное окно
Оборонец не смог закрепиться в основной команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летний новичок "Аталанты" может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, защитник "Аталанты" Бен Годфри может покинуть итальянскую команду в январе, поскольку он уже не является ключевым игроком их проекта. Летом "богиня" приобрела центрбека из "Эвертона" за 12 миллионов евро. Футболист подписал четырехлетний контракт.
Переговоры между игроком, его представителями и потенциальными клубами могут начаться уже в ближайшее время, ведь 26-летний англичанин даже не попал в заявку бергамасков на полуфинальный матч за Суперкубок Италии против миланского "Интера". Эта игра состоится сегодня, 2-го января. Начало поединка в 21:00. Смотреть
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Бен Годфри принял участие в пяти матчах за "Аталанту" во всех турнирах, проведя суммарно на поле лишь 93 минуты. По версии сайта Transfermarkt его стоимость снизилась до 8 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Эксперт объяснил, почему Рух и Карпаты решили объединиться
- Известно, сколько заработает Фонсека за расторжение контракта с Миланом
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО