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Летний новичок Аталанты может покинуть команду в зимнее трансферное окно

Италия
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Оборонец не смог закрепиться в основной команде

Летний новичок Аталанты может покинуть команду в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летний новичок "Аталанты" может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, защитник "Аталанты" Бен Годфри может покинуть итальянскую команду в январе, поскольку он уже не является ключевым игроком их проекта. Летом "богиня" приобрела центрбека из "Эвертона" за 12 миллионов евро. Футболист подписал четырехлетний контракт.

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Переговоры между игроком, его представителями и потенциальными клубами могут начаться уже в ближайшее время, ведь 26-летний англичанин даже не попал в заявку бергамасков на полуфинальный матч за Суперкубок Италии против миланского "Интера". Эта игра состоится сегодня, 2-го января. Начало поединка в 21:00. Смотреть

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В этом сезоне Бен Годфри принял участие в пяти матчах за "Аталанту" во всех турнирах, проведя суммарно на поле лишь 93 минуты. По версии сайта Transfermarkt его стоимость снизилась до 8 миллионов евро.

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Аталанта (Бергамо) Бен Годфри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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