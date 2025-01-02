Защитник Интера - о Суперкубке Италии: Мы готовы отдать все силы ради победы

Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис дал комментарий перед полуфинальной игрой с "Аталантой" за Суперкубок Италии

"Это еще не финал, но мы готовы бороться за трофей. "Аталанта" — великолепная команда, которая проводит очень хороший сезон, и мы полностью готовы к матчу против них. Мы готовы отдать все силы ради победы".

"Нас считают фаворитами этого противостояния? У нас действительно хорошая команда, мы провели хороший прошлый сезон, но мы все еще хотим одерживать победы, выигрывать каждый титул. Мы сосредоточены на своей игре. Я уверен, что мы способны выиграть все возможные трофеи".