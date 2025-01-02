  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Интера - о Суперкубке Италии: Мы готовы отдать все силы ради победы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Интера - о Суперкубке Италии: Мы готовы отдать все силы ради победы

Италия

Игроки нерадзурри имеют серьезные амбиции

Защитник Интера - о Суперкубке Италии: Мы готовы отдать все силы ради победы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис дал комментарий перед полуфинальной игрой с "Аталантой" за Суперкубок Италии

"Это еще не финал, но мы готовы бороться за трофей. "Аталанта" — великолепная команда, которая проводит очень хороший сезон, и мы полностью готовы к матчу против них. Мы готовы отдать все силы ради победы".

"Нас считают фаворитами этого противостояния? У нас действительно хорошая команда, мы провели хороший прошлый сезон, но мы все еще хотим одерживать победы, выигрывать каждый титул. Мы сосредоточены на своей игре. Я уверен, что мы способны выиграть все возможные трофеи".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Интером" и "Аталантой" состоится сегодня в 21:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
yellow-arrow
Интер - Аталанта: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии
yellow-arrow
"Не лучшие времена", - Шевченко оценил ситуацию в Милане
Суперкубок Италии Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Дензен Дюмфрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости