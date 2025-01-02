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Защитник Интера - о Суперкубке Италии: Мы готовы отдать все силы ради победы
Игроки нерадзурри имеют серьезные амбиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис дал комментарий перед полуфинальной игрой с "Аталантой" за Суперкубок Италии
"Это еще не финал, но мы готовы бороться за трофей. "Аталанта" — великолепная команда, которая проводит очень хороший сезон, и мы полностью готовы к матчу против них. Мы готовы отдать все силы ради победы".
"Нас считают фаворитами этого противостояния? У нас действительно хорошая команда, мы провели хороший прошлый сезон, но мы все еще хотим одерживать победы, выигрывать каждый титул. Мы сосредоточены на своей игре. Я уверен, что мы способны выиграть все возможные трофеи".
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Матч между "Интером" и "Аталантой" состоится сегодня в 21:00. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Италии.
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