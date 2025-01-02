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Два клуба Серии А хотят арендовать звездного хавбека Барселоны
Будущее Ольмо в Барселоне пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация вокруг будущего Дани Ольмо, который перешел в "Барселону" прошлым летом, становится все более интригующей. Из-за финансовых проблем каталонского клуба, игрок не может быть зарегистрирован на вторую половину сезона. Это открывает двери для других топ-клубов, которые заинтересованы в его услугах.
Среди таких команд есть "Милан" и "Ювентус". Оба гранда рассматривают возможность аренды Ольмо до конца сезона. Но клубы Серии А не смогут выкупить Дани в январе из-за высокой стоимости его трансфера. Однако, итальянцы готовы предложить "Барселоне" выгодные условия аренды.
Добавим, что полузащитник имеет контракт с каталонским клубом до 30 июня 2030 года. А Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.
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