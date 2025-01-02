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Суперкубок Италии. Интер - Аталанта 2:0. Не 4:0, но победа на классе
Подопечные Симоне Индзаги в четвертом финале турнира подряд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"
"Интер" - "Аталанта" 2:0
Голы: Думфриз 49, 61
"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони (Аугусто 68), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 68), Барелла (Фраттези 81), Мхитарян, Димарко (Дармиан 76), М. Тюрам (Тареми 46), Лаутаро Мартинес
"Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Палестра 68), Хиен, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Скальвини (Джимсити 62), Руджери (Эдерсон 56), Брешианини, Самарджич (Де Кетеларе 56), Дзаньоло (Лукман 56)
Предупреждения: Аугусто 88 - Скальвини 28
Главный арбитр: Даниэле Киффи
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