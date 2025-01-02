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Суперкубок Италии. Интер - Аталанта 2:0. Не 4:0, но победа на классе

Италия

Подопечные Симоне Индзаги в четвертом финале турнира подряд

Суперкубок Италии. Интер - Аталанта 2:0. Не 4:0, но победа на классе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль-Авваль Парк"

"Интер" - "Аталанта" 2:0

Голы: Думфриз 49, 61

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони (Аугусто 68), Думфриз, Чалханоглу (Асллани 68), Барелла (Фраттези 81), Мхитарян, Димарко (Дармиан 76), М. Тюрам (Тареми 46), Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Карнезекки, Коссуну (Палестра 68), Хиен, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Скальвини (Джимсити 62), Руджери (Эдерсон 56), Брешианини, Самарджич (Де Кетеларе 56), Дзаньоло (Лукман 56)

Предупреждения: Аугусто 88 - Скальвини 28

Главный арбитр: Даниэле Киффи

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