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Дюмфрис все решил. Интер – Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов
Нерадзурри продолжают борьбу за трофей
Фото - Altaf Qadri / AP
В первом тайме "змеи" лучше держали мяч (59%) и чаще угрожали воротам соперника (удары 11-7). После перерыва миланская команда вышла вперед и бергамаски начали играть активнее, но скоро пропустили ещё один гол.
Для "черно-синих" ближайший финал станет тринадцатым в истории соревнования. Именно "нерадзурри" забирали трофей домой в двух предыдущих турнирах. Подопечные Индзаги встретятся в решающем поединке с победителем пары "Ювентус" – "Милан". Что касается коллектива Гасперини, то "оробичи" стали двенадцатым дебютантом соревнования.
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Смотрите обзор матча ½ Суперкубка Италии
Эр-Рияд. King Saud University Stadium, 16 896 зрителей
Голы: Дюмфрис, 49, 61
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