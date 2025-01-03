Дюмфрис все решил. Интер – Аталанта 2:0. Обзор матча и видео голов

В первом тайме "змеи" лучше держали мяч (59%) и чаще угрожали воротам соперника (удары 11-7). После перерыва миланская команда вышла вперед и бергамаски начали играть активнее, но скоро пропустили ещё один гол.

Для "черно-синих" ближайший финал станет тринадцатым в истории соревнования. Именно "нерадзурри" забирали трофей домой в двух предыдущих турнирах. Подопечные Индзаги встретятся в решающем поединке с победителем пары "Ювентус" – "Милан". Что касается коллектива Гасперини, то "оробичи" стали двенадцатым дебютантом соревнования.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча ½ Суперкубка Италии

Эр-Рияд. King Saud University Stadium, 16 896 зрителей

Интер – Аталанта 2:0

Голы: Дюмфрис, 49, 61